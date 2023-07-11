Росіяни вдарили по Оріхову під час рятувальної операції в атакованому пункті видачі гуманітарної допомоги

Російська армія завдала авіаудару по Оріхову, коли там тривала рятувальна операція в атакованому пункті видачі гуманітарної допомоги.

Постраждалих внаслідок цього цинічного удару немає, вибухова хвиля пошкодила машину поліції. Про це повідомили в МВС.

"Під час проведення рятувальної операції окупанти нанесли ще один удар з авіації. Раніше, 9 липня, армія країни-окупанта прямим влучанням знищила оріхівську школу – в епіцентрі вибуху опинилися місцеві жителі, які отримували там гуманітарну допомогу. Внаслідок терористичного удару загинуло 7 мирних громадян, ще 13 отримали поранення", – зазначили в МВС.

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих влучань в рамках кримінального провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 9 липня російська армія вдарила авіабомбами по найбільшому "пункту незламності" Оріхова. Він був розміщений у школі, люди отримували там гуманітарну допомогу. Внаслідок удару загинули семеро, поранені 13. З них 11 людей потребували госпіталізації.