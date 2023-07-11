У ГУР розповіли деталі про вбивство у Росії екскапітана човна з "Калібрами": убили в парку під час дощу, свідків не було

Розвідники озвучили невідомі раніше подробиці про вбивство військового, з підводного човна якого по українцях били ракетами.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило деталі щодо вбивства капітана російського підводного човна, з якого по українських містах били ракетами. Екскомандира підводного човна "Краснодар" Сергія Ржицького вбили в Краснодарі сімома пострілами під час пробіжки в парку культури і відпочинку імені 30-р. Перемоги.

Фото: Головне управління розвідки в Telegram

Близько шостої ранку в нього стріляли із пістолета Макарова. У результаті поранень Ржицький вмер на місці, повідомили в ГУР.

Українська розвідка навела ці подробиці, підкресливши, що "через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника".

"«краснодар» – один з шести підводних човнів проєкту «варшавянка», які входять до складу чорноморського флоту вмф рф. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу «калібр». Капітан 2-го рангу сергій ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна «алроса». Після відправки «алроси» на модернізацію був призначений командиром «краснодару»", – повідомили в ГУР.

Російські медіа у повідомленнях про смерть Ржицького говорили, що в нього стріляли нібито чотири рази, а також що нападник утік.

За даними журналістів "Наші гроші. Львів", Ржицький міг бути причетний до запуску "Калібрів" по Вінниці в липні 2022, внаслідок чого загинули близько 27 цивільних українців, в тому числі діти.