Минулої доби, 10 липня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок артобстрілів села Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджений приватний будинок та господарча споруда. У селищі Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік.

Фото: Олег Синєгубов

Унаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджені пʼять приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше сім га території та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, окупанти періодично обстрілюють Харків і регулярно – прикордонні населені пункти області. Так, 9 липня росіяни били по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. Під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічна, Красне Перше та інші населені пункти. Пошкоджені приватні житлові та багатоквартирні будинки.