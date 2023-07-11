Уночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь і Марганецьку громаду

Люди не постраждали.

Уночі 11 липня ворог випустив півтора десятка снарядів по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти били з важкої артилерії. Двічі – по Марганецькій громаді та ще раз – по Нікополю. Минулося без загиблих та постраждалих. Інші наслідки обстрілів з'ясовуються.

Нагадаємо, вчора протягом дня росіяни обстріляли Межівську громаду Синельниківського району та Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Під час обстрілу поранення отримав 58-річний чоловік, пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда та 3 автомобілі.