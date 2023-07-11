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Уночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь і Марганецьку громаду

Люди не постраждали.

Уночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь і Марганецьку громаду
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Уночі 11 липня ворог випустив півтора десятка снарядів по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти били з важкої артилерії. Двічі – по Марганецькій громаді та ще раз – по Нікополю. Минулося без загиблих та постраждалих. Інші наслідки обстрілів з'ясовуються.

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Нагадаємо, вчора протягом дня росіяни обстріляли Межівську громаду Синельниківського району та Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Під час обстрілу поранення отримав 58-річний чоловік, пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда та 3 автомобілі.

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