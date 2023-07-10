СБУ повідомила про підозру черговому клірику УПЦ МП

Іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї “поновлення” Радянського Союзу.

СБУ повідомила про підозру іподиякону УПЦ МП з Черкаської області. Він закликав Росію захопити всю Україну та виправдовував російську збройну агресію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чоловік у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії і особисто Путіна, героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини росіян.

“Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї “поновлення” Радянського Союзу”, - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди, а також заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

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Фото: Пресслужба СБУ

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ відкрила провадження щодо настоятеля храму УПЦ (МП), який допомагав росіянам під час окупації Київської області. Йдеться про Віктора Талька, настоятеля храму в Бородянці. Перевіряються дані про його можливе сприяння росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 мешканців області.