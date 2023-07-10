Окупанти шукають підпільників у Криму

У тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють контррозвідувальні заходи.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Співробітники ФСБ проводять розмови з “керівниками” найбільших підприємств, призначених окупаційною владою, і наголошують на необхідності повідомляти у спецслужби про проукраїнські настрої серед працівників”, - йдеться у повідомленні.
Окупанти сподіваються таким чином виявити людей, які співпрацюють з Силами Оборони України.
Нагадаємо, студентів у тимчасово окупованому Криму примушують підписувати повістки до лав російської армії, шантажуючи результатами іспитів.