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Окупанти шукають підпільників у Криму

Для цього вони звернулись за допомогою до голів найбільших підприємств на півострові.

Окупанти шукають підпільників у Криму
Фото: Центр національного спротиву

У тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють контррозвідувальні заходи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Співробітники ФСБ проводять розмови з “керівниками” найбільших підприємств, призначених окупаційною владою, і наголошують на необхідності повідомляти у спецслужби про проукраїнські настрої серед працівників”, - йдеться у повідомленні. 

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Окупанти сподіваються таким чином виявити людей, які співпрацюють з Силами Оборони України.

Нагадаємо, студентів у тимчасово окупованому Криму примушують підписувати повістки до лав російської армії, шантажуючи результатами іспитів. 

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