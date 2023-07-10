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Українські артилеристи знищили російський танк Т-80

Вогонь артилерії коригували бійці зведеного загону патрульної поліції. 

Українські артилеристи знищили російський танк Т-80
Фото: скріншот з відео

Українські захисники знищили черговий російський танк.

Про це повідомила пресслужба Командуваня Сухопутних військ ЗСУ.

“Фаєр-шоу від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України та 63-ї окремої механізованої бригади”, - зазначили в пресслужбі. 

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Уточнюється, що бійці влучним вогнем знищили російський танк Т-80.

Коригуванням вогню, за даними LB.ua, займались бійці зведеного загону патрульної поліції. 

Раніше повідомлялось, що десантники 79-ї бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

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