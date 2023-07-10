Українські захисники знищили черговий російський танк.
Про це повідомила пресслужба Командуваня Сухопутних військ ЗСУ.
“Фаєр-шоу від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України та 63-ї окремої механізованої бригади”, - зазначили в пресслужбі.
Уточнюється, що бійці влучним вогнем знищили російський танк Т-80.
Коригуванням вогню, за даними LB.ua, займались бійці зведеного загону патрульної поліції.
Раніше повідомлялось, що десантники 79-ї бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".