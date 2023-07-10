Раніше повідомлялось, що десантники 79-ї бригади знищили ворожу самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

“Фаєр-шоу від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України та 63-ї окремої механізованої бригади”, - зазначили в пресслужбі.

Про це повідомила пресслужба Командуваня Сухопутних військ ЗСУ.

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