У МЗС обіцяють зреагувати на зняття пораненого українського ветерана з авіарейсу

У МЗС України обіцяють докласти зусиль для відновлення прав українця, якого не пустили на авіарейс компанії Wizz Air в аеропорту Тель-Авіва.

Про це у facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися. Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому було відмовлено в рейсі на Варшаву, вийти на зв'язок з МЗС або посольством України в Ізраїлі. Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, що в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва примусово висадили з літака українського ветерана, який втратив ногу на війні. Це зробили працівники угорської авіакомпанії Wizz Air.

Угорська авіакомпанія Wizz Air опублікувала потім вибачення за зняття українського ветерана з рейсу із Тель-Авіва до Варшави.