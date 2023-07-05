Тренування збірної України до Invictus Games розпочались в Києві

Цього року Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games представлятимуть 24 учасники.

В Києві розпочалась підготовка збірної України до “Ігор Нескорених” - Invictus Games.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України.

Зазначається, що індивідуальні тренування збірної України триватимуть 2 тижня. Під час них кожен учасник зможе покращити підготовку із тренерами міжнародного та всеукраїнського рівня. Після цього ветерани тренуватимуться на командному етапі, з дисципліни “Баскетбол сидячи”. Третій етап підготовки спортсменів пройде на спортивній базі в Хорватії.

Цього року Україну на міжнародних змаганнях Invictus Games представлятимуть 24 учасники.

Учасники міжнародних змагань Invictus Games виступатимуть у дисциплінах пауерліфтинг, веслування на тренажерах, велоспорт, плавання, легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диску, стрибки в довжину), настільний теніс та стрільба з лука.

Цьогоріч українські спортсмени вперше братимуть участь у змагання з настільного тенісу. Водночас українська збірна цього року не буде представлена у дисципліні “Регбі на візках”.

Склад збірної України, яка у вересні 2023 року представить Україну у Дюссельдорфі, сформували за результатами “Ігор Нескорених” в кінці квітня у Львові.

Нагадаємо, у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях 1 липня розпочався прийом заяв на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветеранів.

Ідеться про реалізацію пілотного проєкту у громадах чотирьох регіонів - сервісної послуги з індивідуального супроводу в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя українських захисників та захисниць, які повертатимуться з фронту та служби додому.