В Києві відкрили стежку для активного відпочинку

Маршрут розрахований для бігу, скандинавської ходьби та їзди на гірському велосипеді.

В столиці відкрили стежку для активного відпочинку “Труханів трейл”.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що “Труханів трейл” є альтернативою заміському відпочинку. Маршрут проходить через чудову природу Труханового острову і дає можливість відчути себе далеко за містом.

Новий маршрут розрахований як для бігу або скандинавської ходьби, так і для їзди на гірському велосипеді. Він проходить через озера, дубові та соснові ліси, піщані пляжі, та містить кілька ефектних фотозон і зручних місць для відпочинку.

Маршрут має дві стартових точки - біля Пішохідного та Північного мосту. Він передбачає наявність громадських вбиралень, пунктів медичної допомоги і муніципальної охорони на старті та фініші.

Протяжність “жовтого” маршруту – 11,4 км, а “синього” – 8,7 км.

Нагадаємо, у Києві не планують відкривати пляжний сезон. Влада рекомендує киянам та гостям міста утриматись від відвідування пляжів.