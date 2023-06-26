Ексдиректор "Київміськсвітла" тримав підозру за завдані понад 800 тис. грн збитків

Під час ремонту мереж зовнішнього освітлення комунальне підприємство уклало договори на матеріали за завищеними цінами.

Колишній очільник комунального підприємства "Київміськсвітло" отримав підозру за фактом службової недбалості при здійсненні закупівель, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановило слідство, КМДА затвердила перелік об’єктів для проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення у Києві. Тоді керівник КП доручив підлеглому працівнику провести аналіз цін на матеріали та вироби, зокрема, опори, які необхідні для виконання відповідних робіт. Однак до службових обов’язків цього працівника не входило здійснення моніторингу цін. Тож він на свій розсуд визначив вартість необхідних матеріалів та виробів, виходячи з комерційних пропозицій двох товариств, які є посередниками, а не виробниками цього типу виробів. Надалі ці дані погодило керівництво підприємства і затвердило на виробничій нараді.

Опісля КП уклало відповідні договори на закупівлю матеріалів та виробів, на їх виконання підрядникам перерахували бюджетні кошти.

"Як встановлено експертним дослідженням, внаслідок неналежного проведення КП "Київміськсвітло" аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, договори з підрядниками на закупівлю опор зовнішнього освітлення були укладені за завищеними цінами. Констатовані порушення та встановлені збитки у розмірі 840 тис. грн. підтверджено висновком комісійної судової економічної експертизи", - розповіли у прокуратурі.

Підозрюваний наразі працює в іншому комунальному підприємстві. Йому найближчим часом оберуть запобіжний захід. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, колишній директор державного підприємства "Антонов" отримав підозру у службовій недбалості через знищення літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення.

Раніше за цією статтею судили ексдиректора департаменту соцполітики КМДА.