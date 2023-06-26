У Херсоні СБУ затримала ще одного працівника російської катівні

У липні 2022 року його призначили «оперуповноваженим» у захопленій на той час «Північній виправній колонії №90».

Служба безпеки спільно з ДБР і Держприкордонслужбою викрили ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у Херсоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ним виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. За це у липні 2022 року його призначили «оперуповноваженим оперативного відділу» у захопленій на той час «Північній виправній колонії №90».

На цій «посаді» він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні. Після звільнення міста зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала ще одного інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, що “полював” за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.