Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих і зниклих захисників на 2 роки

Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на два роки. Зазвичай через рік без використання номер надходив у продаж.

Через це родичі і близькі загиблих воїнів могли отримати повідомлення від месенджерів про приєднання до них людей, яких уже нема серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників, повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Щоб отримати резерв номера:





зверніться до служби підтримки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433.

повідомте номер для резерву

зазначте, від кого звернення

очікуйте SMS з рішенням

Зараз послуга працює в тестовому режимі. Вона запроваджена за ініціативою українського захисника, лідера руху "Демократична сокира" Юрія Гудименка.

"Дякую Юрій Гудименко за ініціативу, яка є дуже важливою для родин наших загиблих героїв. Вдячний операторам за швидке реагування", – зазначив Федоров.

Чи приєднається оператор Vodafon, що також представлений в Україні, він не уточнив.