Ворог не вивів жодного ракетоносія у Чорне море

Однак у Середземному морі перебуває ракетоносій із загальним залпом до 4 ракет.

Станом на ранок понеділка 26 червня ворог тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 4 кораблі, в Азовському – 1. Серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомляють у Facebook ВМС ЗСУ.

Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожих кораблі; в Азовському морі – 1 ворожий корабель. У Середземному морі перебувають 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет “Калібр”. Загальний залп становить до 4 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 4 судна, з них одне рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них вісі рухались у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, цієї ночі ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет “Калібр” із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва “Shahed-136/131” з східного узбережжя Азовського моря. Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили дві крилаті ракети “Калібр” та сім ударних БпЛА типу “Шахед”.