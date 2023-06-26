Люди травмовані в Авдіївці, Красногорівці та Сухій Балці.

За добу 25 червня російські окупанти 14 разів обстріляли територію Донецької області. Ворог атакував 8 населених пунктів. Внаслідок збройної агресії армії РФ поранені троє цивільних, серед них – дитина.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, армія РФ атакувала вчора 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, смт Велика Новосілка та Північне, села Новоселівка Перша, Семенівка, Суха Балка, Уманське. Пошкоджені 5 приватних будинків і магазин.

“По Авдіївці росіяни завдали 3 авіаудари – поцілили в приватний будинок, є поранений. З артилерії російські війська обстріляли Красногорівку, поранили 14-річну дитину, – йдеться у повідомленні.

Ще одну цивільну особу травмовано в Сухій Балці Торецької ТГ. Крім того, сьогодні після опівночі Росія здійснила обстріл житлового сектору Дружківки трьома ракетами С-300. Внаслідок першого влучання руйнувань зазнали дві приватні оселі та гараж. Дві інші ракети влучили біля дороги. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України – задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.