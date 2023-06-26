Шойгу заявив про поїздку на "передовий пункт управління" в зоні бойових дій

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що приїхав на "передовий пункт управління угруповання окупаційних військ, пише Bloomberg із посиланням на прокремлівські медіа.

Це – перша публічна поява міністра оборони після невдалого "заколоту" власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина, що почався 23 червня і ледь протривав один день. Однак у заяві російського міноборони не вказано, коли саме була здійснена ця "поїздка".

Локація теж не розкривається, хоча в МО ворога стверджують, що Шойгу відвідав західне угруповання військ у зоні так званої СВО, тобто війни. Міністерство показало традиційне відео, як Шойгу оглядає місцевість з ілюмінатора літального апарату, але де це відбувається – невідомо.

Кремль неодноразово заявляв про візити своїх посадовців у зони боїв в Україні, хоча насправді вони були або в Криму, де активних бойових дій немає, або взагалі в російському прикордонні.

Минулого разу в російському міністерстві оборони заявляли про поїздку Шойгу в Україну в березні. Британська розвідка тоді повідомляла, що поїздка Шойгу є відповіддю на візит власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина до найманців на передову. Британці припустили, що Шойгу чутливий до порівнянь із Пригожиним, оскільки "вагнерівці" ведуть гучну суперечку з російським міністерством оборони.

Конфлікт між власником найманців та російською армією тривав ще з минулого року і досяг апогею цими вихідними, коли Пригожин звинуватив кадрові війська в умисному обстрілі позицій "вагнерівців". Пригожин скликав "на розбірки" своїх найманців і рушив на Москву, хоч так туди і не дістався. Він отримав домовленості із Кремлем через білоруського самопроголошеного "президента" Лукашенка і відкликав найманців, зокрема з Ростова, де їм вдалось захопити адмінбудівлі.