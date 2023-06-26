Учора росіяни випустили 644 снаряди по Херсонщині, загинула людина

Ще семеро жителів області дістали поранення.

LB.ua в Google News

Протягом минулої доби, 25 червня, противник здійснив 95 обстрілів по території Херсонської області з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, безпілотників та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом ворог випустив 644 снаряди по регіону, по місту Херсон – 17 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Через російську агресію одна людина загинула, семеро – дістали поранення.

Нагадаємо, армія окупантів у неділю, 25 червня, обстріляла Антонівку у Херсонській області. Поранення отримав 21-річний чоловік, його госпіталізували.