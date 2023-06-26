ГоловнаСуспільствоВійна

Учора росіяни випустили 644 снаряди по Херсонщині, загинула людина

Ще семеро жителів області дістали поранення.

Учора росіяни випустили 644 снаряди по Херсонщині, загинула людина
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Протягом минулої доби, 25 червня, противник здійснив 95 обстрілів по території Херсонської області з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, безпілотників та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом ворог випустив 644 снаряди по регіону, по місту Херсон – 17 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Через російську агресію одна людина загинула, семеро – дістали поранення.

 

Нагадаємо, армія окупантів у неділю, 25 червня, обстріляла Антонівку у Херсонській області. Поранення отримав 21-річний чоловік, його госпіталізували.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies