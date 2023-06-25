Біля чотирьох енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили техніку з вибухівкою, - Буданов

Біля чотирьох із шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції російські війська розмістили техніку з вибухівкою.

Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

“План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", - зазначив Буданов.

Він нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.

“Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", - підкреслив Буданов.

За його словами, наказ вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою росіянн на лівому березі Дніпра ― - створення зони ядерного лиха росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, охолоджувач.