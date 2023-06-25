Зараз немає загрози наступу росіян на Сумщину, - Наєв

Нині загрози повторного наступу російських військ на Сумську область немає.

Про це сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв під час відвідування навчань бійців Сумщини, інформує Суспільне.

За словами Наєва, зараз у російської армії для повторного наступу недостатньо сил.

"Такі наміри у противника не відслідковуються. Вони пов’язані з кількістю ворожих сил, які знаходяться по той бік кордону. Так сили зараз недостатні для того, щоб проводити наступальні дії, але це не означає, що у майбутньому ворог не змінить склад цих сил і засобів. Ми постійно ведемо розвідку, відслідковуємо ситуацію і завжди адекватно реагуємо. Якщо ворог збільшить свою силу є відповідна домовленість з Генеральним штабом, нами проведені відповідні підрахунки й нам нададуть відповідне підсилення", — сказав Наєв.

Нагадаємо, що росіяни щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. В ніч на 25 червня та зранку російські війська здійснили вісім обстрілів прикордонних громад на Сумщині.

Протягом суботи 24 червня російські військові здійснили 24 обстріли прикордонних громад Сумської області, було зафіксовано 204 вибухи.