У Полтавській області під час купання у водоймі загинуло дві людини, з них одна дитина.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася 24 червня на річці Псел поблизу села Книшівка, Миргородського району.

Шестирічний хлопчик пішов купатися із своїм дядьком. Про їхнє зникнення повідомили рідні.

“Тіла двох загиблих вилучили представники водолазно-рятувального відділу ГУ ДСНС у Полтавській області”, − зазначили у ДСНС.

Загалом із початку року в Полтавській області на водоймах загинуло 27 людей, з них 3 дитини.

Нагадаємо, на початку червня у ставку неподалік села Таромське Новокодацького району міста Дніпро втопився чоловік.