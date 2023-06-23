На правобережжі Херсонщини залишаються підтопленими 3 населених пункти

Станом на ранок 23 червня спостерігається поступове зниження рівня води у Херсонській області, що нині перебуває на позначці 8 см. З початку доби рівень води знизився на 2 см.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що наразі на Херсонщині підтоплені 3 населених пункти (86 будинків) на правому березі Дніпра. Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали 21,2 тонни води з 68 підвалів та будинків, з початку робіт відкачано понад 217 тис. тонн води з 767 будинків та підвалів. Підвезли 26 тонн води для громадян, а з початку робіт – понад 601 тонну.

На Миколаївщині залишаються підтопленими 746,6 га сільськогосподарських угідь та 191,9 га необроблених сільськогосподарських земель на територіях трьох територіальних громад Баштанського району в зоні річки Інгулець.

Минулої доби підрозділами ДСНС відкачали 55 м. куб. води з 4 домогосподарств. А також підвезли 20 м. куб. питної води. Всього з початку робіт було відкачано 3 тис. 115 м. куб. води з 185 домогосподарств та підвезено 80 м. куб. питної води.

Нагадаємо, станом на середу 21 червня у Херсонській області залишалися підтопленими 20 населених пунктів, 17 з них знаходилися на тимчасово захопленій території. Спостерігалося поступове зниження рівня води, що вранці 21 червня перебувала на позначці 0,25 м.