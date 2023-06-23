Ворог наступав у напрямку села Синьківка на Харківщині, але отримав відсіч і відступив

Протягом минулої доби, 23 червня, російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстріляв села Кругляківка Куп’янського району, пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля магазину, знищена сільськогосподарська техніка одного з фермерських господарств.

У селі Петропавлівка Куп'янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок. У селі Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства. Внаслідок обстрілів міста Куп’янськ сталася лісова пожежа.

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8,6 га території та знешкодили 112 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу просунутися в напрямку села Синьківка, але отримав відсіч та відступив з втратами.

Нагадаємо, російські загарбники накопичують війська і постійно висувають диверсійно-розвідувальні групи на Куп’янському напрямку. Однак ворог успіху на Харківщині не має. У Куп’янській громаді нині проживають 11 тис. людей, із них 520 – діти. Із прикордонних населених пунктів Куп’янського напрямку, які постійно під обстрілами, людей евакуювали.