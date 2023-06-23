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Уночі росіяни випустили 13 крилатих ракет по Україні, усі вони були збиті силами ППО

Більшість ракет було спрямовано на Хмельниччину. 

Уночі росіяни випустили 13 крилатих ракет по Україні, усі вони були збиті силами ППО
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ. 

Згідно з повідомленням, усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, які випустив ворог, були знищені протиповітряною обороною. Більшість – на Хмельниччині. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Захисники неба також знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Оновлено. У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків збитих під час ворожої нічної атаки ракет виникла пожежа у будівлі.

“Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків”, – повідомляє Хмельницька ОВА.

 

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 3 дрони-камікадзе. Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

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