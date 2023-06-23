Уночі росіяни випустили 13 крилатих ракет по Україні, усі вони були збиті силами ППО

Більшість ракет було спрямовано на Хмельниччину.

Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, які випустив ворог, були знищені протиповітряною обороною. Більшість – на Хмельниччині. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Захисники неба також знищили розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Оновлено. У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків збитих під час ворожої нічної атаки ракет виникла пожежа у будівлі.

“Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків”, – повідомляє Хмельницька ОВА.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 3 дрони-камікадзе. Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.