МЗС закликає міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на ЗАЕС

Росія здійснює мінування та інші форми мілітаризації Запорізької АЕС, що становить безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій в Європі атомній електростанції.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема Групу Семи та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ”, - йдеться в заяві МЗС.

Також українські дипломати наполягають на визнанні Росії державою-терористом та необхідності забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії.

Крім того, Україна очікує оцінку Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі злочинних дій Росії.

“Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини”, - підкреслює МЗС.

Нагадаємо, українська влада провела брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Були представники країн “Великої сімки”, “Великої двадцятки”, представники міжнародних організацій. Від ГУР, від команди Офісу, від україннських дипломатів була надана наявна інформація.