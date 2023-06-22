Поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканцю Харківщини

Співробітники поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканцю Куп’янська, який торгував за російські рублі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, 55-річний чоловік продавав місцевим мешканцям російські та білоруські товари, а також виробництва так званої “ЛНР”.

Чоловік торгував у взаємодії з окупаційною адміністрацією та іншими незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Підозрюваний під час окупації продавав харчові продукти та побутову хімію на умовах подальшої сплати відсотків від отриманого прибутку.

Чоловік затриманий правоохоронцями, йому загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що мешканець с. Стрілеча у Харківській області, котрий мав громадянство РФ, під час тимчасової окупації закликав підтримувати дії росіян проти України.