Суд присудив 8 і 15 років тюрми трьом бойовикам "Л/ДНР"

Вони потрапили в полон під час бойових дій на східному та південному фронтах.

За матеріалами СБУ суд призначив двом бойовикам "Л/ДНР" 15 років тюремного ув’язнення, ще одному – 8 років, враховуючи його сприяння слідству.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових дій на східному та південному фронтах, зокрема, на Миколаївському напрямку.

Один із засуджених - заступник командира так званої "1 роти 248-го піхотного батальйону ЛНР"; зрадник ще зі 2015 року воював проти сил АТО. А напередодні повномасштабного вторгнення він приєднався до регулярних військ росіян, опісля зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганщини.

Інший зрадник також із 2015 року воював проти українських військ, перебуваючи у складі терористичного угруповання "Шум" так званого "Козачого союзу області війська Донського ДНР". Тоді перейшов до батальйону "Восток" на "посаду" стрільця, а у березні 2023 року приєднався до підрозділу Міноборони РФ під назвою "Шторм".

Третій зловмисник - житель Луганська, який у серпні 2022 року пройшов військову підготовку в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань. Тоді став стрільцем у складі однієї з повітряно-десантних дивізій ЗС РФ і брав участь у бойових діях проти Сил оборони на території Миколаївщини.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Нагадаємо, минулого місяця в Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі.

Нещодавно український суд засудив до 15 років тюрми сімох депутатів російської Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР".