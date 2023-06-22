У Білоруси впав російський військовий гелікоптер Мі-24

Сьогодні вдень у Білорусі біля міста Івацевичі впав російський військовий вертоліт Мі-24. Члени екіпажу вижили, але отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

“Судячи з повідомлення в чатах, гелікоптер гепнув біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами. На місці працюють МНС”, – йдеться у повідомленні.

Моніторингова група з посиланням на Міноборони Білорусі уточнює, що аварія сталася близько 13:30 за місцевим часом у Барановському районі. Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.

“Зазначимо, що в офіційному повідомленні МО РБ не зазначено, чий саме гелікоптер “здійснив жорстку посадку”, – повідомляє “Беларускі Гаюн”.

До слова, Генштаб ЗСУ повідомив, що сьогодні по обіді Збройні сили збили російський вертоліт Мі-24. У Генштабі не уточнюють, де саме впав ворожий гелікоптер.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 21 червня 2023 року росіяни втратили 314 літаків і та 306 гелікоптерів.