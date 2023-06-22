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ЄС виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Допомоги буде ще більше, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Фото: EPA/UPG

Європейський союз виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву у її сміливій боротьбі за свободу”, − сказала вона.

Вона додала, що допомоги буде ще більше.

“Прийде більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми у цьому надовго”, − сказала очільниця ЄК.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує створити спеціальний фінансовий інструмент, який забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років. Мова про суму до 50 млрд євро.

Також стало відомо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить 840 млн євро на відновлення України

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