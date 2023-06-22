ЄС виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Допомоги буде ще більше, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський союз виділяє Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву у її сміливій боротьбі за свободу”, − сказала вона.

Вона додала, що допомоги буде ще більше.

“Прийде більше. Ми щойно запропонували постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ми у цьому надовго”, − сказала очільниця ЄК.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance.



We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom.



More will come. We just proposed steady financial support until 2027.



We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує створити спеціальний фінансовий інструмент, який забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років. Мова про суму до 50 млрд євро.

Також стало відомо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить 840 млн євро на відновлення України.