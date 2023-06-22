У Києві в 16-поверховому житловому будинку стався вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу. Внаслідок вибуху станом на 8:30 відомо про двох загиблих людей, поранені чотири (троє госпіталізовані), врятовані 18. Ще пʼятьом надали психологічну допомогу.

Про це повідомили в КМВА, поліції міста та КМДА. О 8:10 пожежу локалізували.

Вибух стався о 03:45 у 16-типоверховому будинку по вул. Малишка. Попередньо, вибух спричинив витік газу, внаслідок чого сталось руйнування на 7 та 8 поверхах, загорання на площі 250 м.кв. Зруйновано чотири квартири. Пошкоджено, за попередніми даними, ще шість.

У поліції називають вищу кількість поранених – 18.

"За попередньою інформацією від працівників ДСНС, вибух стався внаслідок витоку газу в одній із квартир. У результаті події двоє осіб загинуло, ще 18 із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані у лікарню", – повідомили в поліції.

Наразі врятували 18 мешканців. З усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що станом на 6:35, під завалами в пошкодженій частині будинку рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Як уточнили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух стався о 3:45 на вулиці Малишка на сьомому поверсі «"з подальшим руйнуванням конструкцій".

О 05:45 пожежу на місці вибуху локалізували.