За добу росіяни били по девʼяти областях України, – ОВА

У Чернігівській області за останню добу росіяни стріляли шість разів, із мінометів, ствольної артилерії та з гелікоптерів некерованими ракетами. Атак зазнали Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Зафіксовано 48 вибухів ("приходів"). Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили два обстріли з міномету прикордоння області. Зафіксовано шість вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 118 вибухів. Під обстрілами були Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Великописарівська, Хотінська, Есманська громади. Білопільська: пошкоджено чотири приватні житлові будинки, літню кухню та господарче приміщення. Також з ворожої території гелікоптер запустив пʼять некерованих ракет та провів обстріл з РПГ-7. У Великописарівській є влучання в фермерське господарство. Пошкодження уточнюються.

У Запорізькій ворог завдав 84 ударів по 24 населених пунктах: авіацією вдарив по Левадному та Преображенці, здійснив сім атак з безпілотників по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці, Степногірську, бив з РСЗВ по Червоному, Новоіванівці, Новодарівці, Левадному, провів 71 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Новодарівці, Левадному, Темирівці, Полтавці, Павлівці, Степовому та інших прифронтових селах. Поранення отримали троє мирних жителів – 84-річний чоловік та 54-річна жінка в Преображенці, а також літня жінка в Оріхові. Наразі зафіксовано 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: житло та майно людей.

У Дніпропетровській вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Понівечив житловий сектор: пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Минулося без жертв. Гучно знов було й у Нікопольському районі, де росіяни тричі стріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. Рятувальники ще обстежують місця "прильотів". Вчора агресор чотири рази спрямовував свою зброю на Нікопольський район. Бив по Мирівській громаді, найбільше – по Нікополю. До міста прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії. Люди не постраждали, але є руйнування. Пошкоджені чотири приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Побита лінія електропередач.

У Луганській минулої доби загарбники масовано обстрілювали населені пункти вздовж усієї лінії фронту. Під вогонь потрапили Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка. Ворог посилив і наземний тиск, атакуючи в районі Діброви та у напрямку Білогорівки, проте зазнав невдачі. Попри значні резерви, які росіяни підтягнули в регіон, українські захисники стримують цю загарбницьку навалу. Білогорівка та Новоєгорівка постраждали також від авіаційного удару. За добу противник здійснив 94 обстріли (406 снарядів).

У Харківській за добу окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено житловий будинок та будівлі ТОВ "ВП Роганський м’ясокомбінат", горіли будівельні конструкції зруйнованого цеху. Також ворог обстріляв Кругляківку. Пошкоджено два приватних житлових будинки та дві господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років. Внаслідок обстрілу села Пильна пошкоджено будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Басове пошкоджено два приватних будинки.

У Донецькій за минулу добу – один загиблий, шсетеро поранених. Окупанти здійснили обстріли 13 населених пунктів: Костянтинівки, Авдіївки, Північного, Рай-Олександрівку, Ласточкиного, Ясногірки, Новоочеретоватого, Часового Яру, Нью-Йорка, Антонівки, Глицинівки, Покровська. Пошкоджено 46 житлових будинків, господарська споруда, два газопроводи, три ЛЕП, автомийку, гараж, пʼять цивільних автомобілів, адмінбудівля. Одеську область ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136. Три дрони знищені силами протиповітряної оборони, один влучив у складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих. Також вчора противник здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Зафіксовано влучання по території приватного будинку. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 79 обстрілів (400 снарядів), з них по Херсону – шість артилерійських обстрілів (20 снарядів). Окупанти поцілили у райони 22 населених пунктів області, адміністративну будівлю Херсона та населеного пункту Новорайської сільської громади. Через російську агресію три людини дістали поранення. Триває ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. На вечір 21 червня рівень води спав до 50 сантиметрів. Підтопленими залишаються 214 будинків у Херсоні, Благодатівці та Новогреднєвому.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано шість іранських ударних БпЛА “Shahed”. Усі “шахеди” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.