Саме за його наведенням окупанти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод.

СБУ затримала інформатора ГРУ, який наводив російські ракети на заводи Миколаєва і “полював на Бредлі”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Миколаєві ще одного інформатора головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник коригував російські повітряні удари по місту. Саме за його наведенням росіяни обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

Крім того, ворожий поплічник передавав до ГРУ місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру. Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків “Леопард” і бойових машин піхоти “Бредлі”.

Зазначається, що для виконання розвідзавдань інформатор ГРУ отримував грошову винагороду від свого російського «куратора».

Контррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста.

За даними слідства, фігурантом виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. У поле зору загарбників він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.

Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував «потрібні» відомості або «в темну» використовував своїх знайомих.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у травні СБУ викрила коригувальника, який навів російську ракету на багатоверхівку у Миколаєві. Унаслідок ворожої атаки загинули 8 людей, серед них – дитина.

Студент одного з вишів Миколаєва допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на місто. Фігурант отримував від російських загарбників по 2 тис. грн за кожну “мітку”.

У квітні коригувальника росіян з Миколаєва засудили до 11,5 років позбавлення волі. Насамперед він намагався виявити системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Також нагадаємо, у Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ. Він розвідував місця базування іноземного озброєння.