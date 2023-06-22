Транзит російського газу через Україну може припинитися наступного року, – Галущенко

Це може статися і раніше через введення Європою санкцій на російський газ.

Росія може перекрити одну з останніх артерій, якими російський газ надходить до Європи, до кінця 2024 року, коли закінчиться термін дії контракту України з “Газпромом” на постачання газу.

Про це в інтерв’ю газеті Financial Times заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Reuters.

“Шанси на те, що Київ та Москва погодяться на продовження п'ятирічного транзитного контракту, вперше підписаного у 2019 році, невеликі, хоча на маршрут через Україну припадає маже 5% усього імпорту газу до Європи”, − повідомляє газета.

На питання, чи готова Україна переглянути угоду з Москвою після торішнього вторгнення, Галущенко сказав FT: “Я справді не можу уявити, як це може бути на двосторонній основі”, додавши, що Україна готується до скорочення постачання.

Колишній керівник компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон повідомив, що зараз через Україну транзитом з Росії до Європи щодня йде 35-37 млн кубометрів, це близько 13 млрд на щороку.

Основними отримувачами цього газу за довгостроковими контрактами є Італія, Австрія та Словаччина. “Це вже не дуже значні обсяги, а крім того Австрія готується до того, що транзит газу через Україну повністю припиниться в кінці 2024 року. Італія планує відмовитись від російського газу вже через рік. Словаччина активно працює над альтернативними поставками газу. Новий інтерконектор з Польщею та нові контракти дозволять країні прожити наступну зиму і без російського газу”, − зазначив Макогон.

За його словами, варто очікувати, що транзит газу буде припинений після 2024 року або навіть і раніше через введення Європою санкцій на російський газ.

“Це вимагає максимально швидких дій щодо підготовки до цього сценарію. Технічно ГТС ще в 2019-2022 роках була підготовлена для роботи в реверсному режимі, але потрібно вже зараз думати про збалансування фінансового стану Оператора ГТС через те, що зараз 70-80% доходу компанія отримує від транзиту”, − сказав він.

Це має стати основним завданням для нового керівництва ОГТСУ та нової Наглядової Ради, підкреслив Макогон.

Зазначимо, у квітні російський газовий гігант “Газпром” попередив, що здатність Європи підтримувати значні запаси газу взимку 2023/2024 залежить від попиту в Азії, враховуючи “критично низьке” постачання з Росії.

Європейські ціни на газ зросли торік через загрозу "Газпрому" скоротити постачання до Молдови, оскільки маршрут постачань через Україну є останнім актуальним російським газовим коридором до Європи. Європа буде відносно готова до подальшого уповільнення постачання після адаптації до аналогічних скорочень у минулому через зниження попиту та пошуку альтернативних імпортних товарів, таких як скраплений природний газ (СПГ), заявив FT міністр енергетики.

Європейський союз минулого року інвестував значні кошти в імпорт СПГ та прийняв нормативні акти щодо збільшення обсягів зберігання, аби запобігти дефіциту після того, як постачання російського газу до Європи скоротилося після вторгнення Москви до України.