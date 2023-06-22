Кримські окупанти заявили про удар по мосту в Чонгарі (доповнено)

Кримські окупанти заявили про удар по Чонгарському мосту. Так званий голова Криму Аксьонов заявив, що "за можливості" рух там відновлять протягом години.

Він також стверджує, що постраждалих немає. Про який саме удар йдеться – представник окупаційних сил не уточнив.

Прокремлівське інформаційне агентство вранці 22 червня заявило, що під "ракетний обстріл" потрапили не один, а декілька мостів між Кримом і Херсонською областю.

Проросійські "журналісти" показали, як виглядає міст зараз. У шляхопроводі – декілька наскрізних воронок, в які видно воду. Пошкоджено два мости.

Фото: Николаевский Ванек

Окупанти та їхні пособники тепер заявляють, що авто, замість Чонгарського мосту, їдуть через Керченській міст чи Армянськ.

Чонгарський міст зʼєднує Крим із материковою Україною. Один із шляхів, яким ворог може перекидати своє озброєння і окупантів.

Херсонський колаборант Сальдо заявив, що сполучення між Херсонською областю і Кримом нібито функціонує, але за авто їздять за "резервним маршрутом".

Торік у жовтні пошкоджень отримав Керченській міст, зведений росіянами після початку окупації. Спершу російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Згодом під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. Все це відбулося в день народження Путіна. А російські медіа отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух. Джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

Детально про те, що тоді відбулося, читайте в матеріалі LB.ua.

У травні цього року в Головному управлінні розвідки говорили, що Сили оборони не підривають цей міст повністю, щоб росіяни могли втекти з півострова.