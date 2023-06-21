До кінця липня обмежено рух одним з центральних столичних бульварів

Роботи відбуваються на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейної.

На столичному бульварі Лесі Українки відбувається поточний ремонт дороги. Через це до кінця липня частково обмежено рух транспорту бульваром.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Дорожні робочі виконують роботи на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейної в обидва напрямки.

В ході ремонту дорожники вирівнюють бордюри, люки, решітки зливостоків. Потім на асфальтове покриття мають нанести захисний шар.

Таким чином буде продовжено термін експлуатації покриття, що відтермінує проведення капітального ремонту на цій частині бульвару.

Згодом нанесуть розмітку за новою схемою організації дорожнього руху.

Зазначається, що на бульварі будуть смуги для руху громадського транспорту та велосипедистів, а також велосмуги на ділянках, де їх можливо зробити окремо.

Крім того, на бульварі облаштують місця для паркування.

Нагадаємо, в Києві розпочалась реконструкція Дегтярівського шляхопроводу, через що проїзд ним буде закрито до 30 листопада.