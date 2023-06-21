У колабораціонізмі підозрюють 19 судекспертів з Херсонщини

Правоохоронці Херсонської області встановили 19 осіб, які працюють судекспертами в незаконному правоохоронному органі російської окупаційної влади.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Співробітники Нацполіції та СБУ зібрали доказову базу щодо 19 мешканців Херсонщини, які під час окупації влаштувалися до незаконно створеного “експертно-криміналістичного центру ГУМВД Херсонськой області”.

Наразі більшість з них працюють судовими експертами. Вони допомагають так званим “народним міліціонерам” фабрикувати справи проти українців з активною громадянською позицією.

Ще троє підозрюваних обійняли посади бухгалтера, завідувача канцелярії та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення у псевдовідомстві.

Семеро підозрюваних встигли отримати громадянство РФ.

Зазначається, що тепер прибічники “руского міра” захищають інтереси окупаційної влади та отримують зарплату у російських рублях.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Раніше повідомлялось, що СБУ і Національна поліція України затримали двох колаборантів, які працювали в херсонській тюрмі, де росіяни утримували викрадених жителів Херсонщини.

До окупації зловмисники працювали на меблевому комбінаті у Херсоні. Після захоплення місті загарбниками зловмисники погодилися співпрацювати з росіянами і стали "молодшими інспекторами" "Північної виправної колонії №90".