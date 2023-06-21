Навчання українських пілотів на F-16 може проходити у Румунії, - ЗМІ

Коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16.

Про це повідомляє Politico з посиланням на анонімні джерела у Міністерстві оборони.

“Зокрема, група працює над укладанням контракту на проведення підготовки літаків на місці в Румунії”, - повідомили джерела видання.

Як вони також додали, ймовірно, що навчання проведе виробник винищувачів Lockheed Martin.

Водночас європейські чиновники не стали ні підтверджувати, ні спростовувати факт обговорення пропозиція про навчання українських пілотів у Румунії.

Втім, представник міноборони Нідерландів сказав, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі.

Зазначається, що військово-повітряні сили Румунії мають парк із 17 уживаних F-16, придбаних у Португалії, і купують додаткові 32 літаки у Норвегії. Також Бухарест схвалив план закупівлі більш досконалого F-35.

Міноборони Румунії не підтвердило і не спростувало, що країна розглядається як місце для навчання україннських пілотів.

Раніше повідомлялось, що американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16, висловила готовність допомогти українським пілотам літати та обслуговувати F-16. Це стане можливим за умови, якщо країни НАТО погодяться направити літаки для допомоги нашій державі у боротьбі з російською агресією.