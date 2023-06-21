Росіяни чотири рази за день атакували Дніпропетровську область

Всі удари були завдані по Нікопольщині.

Сьогодні, 21 червня, російські окупаційні війська чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російська армія била по Мирівській громаді та Нікополю. На місто спрямували майже 30 снарядів з важкої артилерії.

На щастя, минулось без постраждалих.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки та 4 господарські споруди, також пошкоджена лінія електропередач.

Наразі триває обстеження території.

Нагадаємо, за вчора, 20 червня, армія РФ 13 разів відкривала вогонь по цивільному населенню Донецької області. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків.