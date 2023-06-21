Росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Дружбі та селі Костянтинівка.

За 20 червня армія РФ 13 разів відкривала вогонь по цивільному населенню Донецької області. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Під обстрілами перебували 9 населених пунктів – міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, смт Щербинівка, села Бердичі, Дружба, Костянтинівка, Молочарка, Новий Комар”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів: 9 житлових будинків, гараж, автомобіль. Артилерійський удар окупанти завдали по Дружбі – поцілили в приватну оселю, вбили людину. Ще одна цивільна особа загинула внаслідок розриву артилерійського снаряду у селі Костянтинівка.

Гучно було і в місті Костянтинівка, де росіяни пошкодили щонайменше 5 приватних будинків. Внаслідок ворожої атаки маємо пораненого в Молочарці Костянтинівської громади.

Нагадаємо, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, значна частина ворожих обстрілів і влучань по об’єктах інфраструктури Донецької області – результат роботи зрадників. Поліція постійно виявляє колаботарнів на Донеччині.