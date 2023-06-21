На правобережжі Херсонщини залишаються підтопленими 3 населених пункти

Станом на середу 21 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 20 населених пунктів, 17 з них знаходяться на тимчасово захопленій території.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Згідно з повідомленням, на ранок 21 червня спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 0,25 м (з початку доби рівень знизився на 1 см).

Наразі підтоплені 3 населені пункти (595 будинків) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово захопленій території – 17 населених пунктів.

Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 18,3 тис. тонн води з 223 підвалів та будинків. Від початку робіт – понад 182,3 тис. тонн з 795 будинків та підвалів. Підвезено понад 65 тонн води для громадян, а з початку робіт 554 тонни води.

Нагадаємо, станом на сьогодні вдалося встановити місце перебування 202 жителів Херсонщини, які вважалися зниклими безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зниклими безвісти все ще вважаються 109 людей. Їхні справи передані до Національної поліції для проведення розшуку та слідчих дій.