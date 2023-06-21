Генштаб: Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку. Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center із посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.

“На напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, – сказав Ковальов.

За його словами, ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення.

Водночас Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на сході країни.

“Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області”, – сказав речник Генштабу.

Він додав, що на напрямку Білогорівка – Шипилівка ЗСУ вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, протягом двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи ОСУВ “Таврія” звільнили 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки. В цілому Збройні сили на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника на відстань до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.