Головне за день. Вівторок, 20 червня

Станом на 15-ий день ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС відомо про 21 загиблого, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За словами міністра Ігоря Клименка, росіяни продовжують обстріли. Через такі дії кількість жертв і потерпілих зростає. "Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 – через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 – наші ліквідатори", – розповів Клименко.

Залишаються підтопленими 595 будинків на Херсонщині. При цьому епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована, спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Щоправда, МВС вкотре нагадало про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти.

Систематично відбираємо проби води як технічної, так і питної. Це потрібно для того, аби розуміти, чи можна її безпечно подавати людям. А поки що продовжуємо привозити питну та технічну воду місцевим мешканцям", – додав Клименко.

Нагадаємо, зниклими безвісти внаслідок підриву Каховської ГЕС вважаються 109 людей.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – упродовж доби тут відбулись 35 бойових зіткнень.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу противника та двох - по його зенітно-ракетних комплексах, було знищено три розвідувальні БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження особового складу та військової техніки противника, три станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 червня – в нашій новині.

Українські військові просуваються на таврійському напрямку. За останню добу вони виконали 1487 вогневих завдань, заявив у Телеграм командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки РФ. Зокрема 13 танків, сім одиниць БМП, БТР, БпЛА “Supercam”, БпЛА Shahed-136, чотири гаубиці 2С19 “Мста-С”, гаубицю 2А65 “Мста-Б”, зенітний ракетний комплекс “Бук”, дві протитанкові гармати МТ-12 “Рапіра”, РЛС “Зоопарк”, важку вогнеметну систему “Сонцепьок”, - наголосив Тарнавський.

ЗСУ також знищили п'ять місць зберігання боєприпасів військ РФ. Російська армія вбитими та пораненими втратила понад п'ять рот військових.

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема ставок-охолоджувач станції.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Знищивши греблю Каховської ГЕС, росіяни зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

"Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - сказав Буданов.

Президент Володимир Зеленський призначив послів до Індії, Бразилії та Колумбії.

Амбасадором в Індії став Олександр Поліщук. Зараз зʼясовується, про кого саме йдеться, але людина з таким імʼям є заступником міністра оборони.

Послом у Колумбії за сумісництвом став посол у Республіці Перу Полюхович Юрій.

А послом у Бразилії – Андрій Мельник, колишній амбасадор у Німеччині. У травні Мельник отримав агреман на призначення від бразильського уряду.

Усі три країни є пріоритетними для Києва у розбудові відносин, оскільки раніше мали близькі звʼязки з Росією або були "нейтральними".

Докладніше – в нашій новині.

В Управлінні освіти Дніпровського району Києва кажуть, що школи шкодують через скасування закупівлі музичних інструментів в укриття, розповіла LB.ua заступниця начальниці управління Галина Тодосова.

За її словами, відомство має позитивний досвід використання барабанів в укриттях - на прикладі дошкільних навчальних закладів району. А також спиралося на відгуки спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів, які працюють з дітьми в стресових ситуаціях. А також - досвід Ізраїлю, який, за словами пані Галини, вивчала спеціалістка управління освіти декілька років тому, відвідавши країну.

"Це, по-перше, музичний інструмент, по-друге, іграшка, а по-третє - ці барабани надміцні, вони витримують до 100 кг і на них можна сидіти, вони різного розміру, їх можна ставити на підлогу, ставити на стіл. Тому хтось говорить про 900 тис. грн, але якщо розділити це на 51 навчальний заклад - то це по 17 тис. грн на заклад, виходить", - пояснює Тодосова.

Пояснення співрозмовниці LB.ua щодо закупівлі для закладів освіти дорогого кухонного обладнання – в нашій новині.

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