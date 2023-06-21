Фото: Іван Станіславський

21 червня у Гарнізонному храмі Львова пройшов чин похорону за Героєм України Ігорем Дашком, що загинув 9 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Ігор Дашко народився 18 червня 1977 року в місті Самбір Львівської області. Здобував освіту за напрямом «Філологія» у Національній академії ДПСУ ім. Богдана Хмельницького. Пізніше закінчив Приазовський державний технічний університет у місті Маріуполь. У 1999 році вступив до лав прикордонників і присвятив своє життя Державній прикордонній службі України. Забезпечував охорону українського кордону в Донецьку та Маріуполі, у 2011-2022 роках проходив службу у Західному регіональному управлінні ДПСУ. Обіймав посаду заступника начальника відділу кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення 1-го прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ. Виконував бойові завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

У січні 2022 року Ігор Дашко знову повернувся на службу до Маріуполя. До завершення контракту лишалося півроку. 9 квітня 2022 року, під час боїв за Маріуполь Ігор Дашко загинув. Його підрозділ спільно з побратимами стримував ворога, що намагався прорвати

позиції наших захисників. Коли Ігор прикривав відхід побратимів на запасний рубіж, його важко ранило. В радіоефірі пролунали останні слова «Слава Україні!». Аби не потрапити в полон і не дати ворогу захопити радіостанцію, він підірвав себе гранатою. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України указом Президента підполковнику Дашку Ігорю Тарасовичу посмертно присвоєне звання Герой України та звання полковник.

«Я була у нього в Маріуполі за тиждень до війни. Ігор мене заспокоював, переконував що війни не буде. Коли почалася війна він завжди казав що все добре. Був налаштований дуже позитивно. Останній раз коли ми могли з ним зв’язатися, це було буквально 30 секунд. Він подзвонив з чужого телефону «Алло. В мене все добре. Дай почути доньку. Маріє, у мене все добре» І все. Потім мені подзвонили сказали що його вже нема. Розповіли як він загинув. Я ніколи не сумнівалася що він здатний на такий вчинок. Такий в нього був характер він прагнув завжди бути попереду», – пригадує дружина Героя Ольга.

У Ігоря Дашка залишилися дружина, донька та брат. Поховали Героя на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський