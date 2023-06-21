Полтавського експодатківця підозрюють у сприянні незаконній діяльності місцевого лікеро-горілчаного заводу

Податківця звільнили після початку розслідування ДБР.

Співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, експодатківцю з Полтави.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Колишнього начальника одного з відділів ГУ Податкової служби у Полтавській області підозрюють в тому, що він прикривав незаконну діяльність горілчаного заводу. Підприємство виробляло горілку та алкогольні настоянки і не мало відповідної ліцензії.

Крім того, продукцію маркували підробленими акцизними марками.

За одну зміну завод виготовляв 30-60 тис. пляшок продукції. Щоб не сплачувати податки, підприємство збувало продукцію гуртовими партіями за готівку.

“Лише від одного складу, на якому зберігалося понад 74 тисячі пляшок з алкоголем, бюджет недотримував близько 2,5 млн гривень акцизного податку”, - зазначили в ДБР.

Діяльність заводу прикривав керівник підрозділу податкової, котрий надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність. Також він узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок.

Крім того, податківець продавав контрафактний алкоголь на території Полтавської області.

Працівника податкової звільнили після початку розслідування ДБР.

Під час обшуків на виробництві та складах підприємства вилучили понад 400 тис. пляшок з підробними марками акцизного податку та сотні тисяч підроблених акцизних марок.

Нагадаємо, 21 квітня міжвідомча слідча група у складі детективів НАБУ та слідчих ДБР повідомили про підозру ексзаступнику міністра та екскерівнику одного з департаментів Міністерства оборони у зловживаннях при закупівлі харчування для ЗСУ.