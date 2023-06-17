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У Кременчуці стався витік аміаку

Хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства.

У Кременчуці стався витік аміаку
Фото: izi.ua

Витік аміаку стався на м'ясокомбінаті у місті Кременчук Полтавської області. 

Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Інцидент стався у суботу, 17 червня, на місцевому підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат".

"У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом - отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці здійснили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не виявили.

"Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення", - зазначають у міськраді.

Нагадаємо, що вночі 17 червня стався вибух на шахті у Павлограді (Дніпропетровська область).

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