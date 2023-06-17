У Кременчуці стався витік аміаку

Витік аміаку стався на м'ясокомбінаті у місті Кременчук Полтавської області.
Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Інцидент стався у суботу, 17 червня, на місцевому підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат".
"У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом - отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці здійснили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не виявили.
"Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення", - зазначають у міськраді.
Нагадаємо, що вночі 17 червня стався вибух на шахті у Павлограді (Дніпропетровська область).