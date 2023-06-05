Аварію на залізниці в Індії може розслідувати головне детективне агентство країни

У юрисдикції Центрального бюро розслідувань є серйозні фінансові махінації та вбивства.

Міністерство у справах залізниці Індії рекомендувало Центральному бюро розслідувань − головному детективному агентству країни, розслідувати смертельну аварію на залізниці у штаті Одіша, в якій загинули 275 людей.

Про це пише BBC.

ЦБР розслідує резонансні злочини, включно з серйозними фінансовими махінаціями та вбивствами. Більше деталей міністерство не повідомило.

Розслідування під керівництвом залізниці вже триває, і, за попередньою інформацією, до аварії призвела несправність сигналу. Незабаром буде оприлюднено повний звіт комісара з безпеки на залізницях.

Зіткнення трьох поїздів у п'ятницю ввечері назвали найгіршою залізничною аварією в Індії цього століття. Понад 1000 отримали поранення і були госпіталізовані. Деякі родини досі розшукують своїх близьких.

Нагадаємо, попереднє розслідування показало, що швидкісний потяг отримав сигнал рухатися головною лінією, проте потім сигнал змінився і система управління вивела поїзд на сусідню кільцеву лінію, де він врізався в товарний потяг, завантажений залізною рудою.

Через зіткнення вагони заблокували паралельні шляхи, що призвело до катастрофи експресу, що йшов по них. У потягах, що зазнали краху, перебувало 2296 осіб. Слідчі вважають, що поїзди не перевищували швидкість, і головною причиною аварії є невірні сигнали системи керування рухом.