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Посланець Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ

Маттео Зуппі має на меті "уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру".

Посланець Папи Римського 5-6 червня відвідає Київ
Голова Італійської єпископської конференції кардинал Маттео Дзуппі
Фото: Vatican News

Посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі 5-6 червня відвідає Київ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Зуппі, архиєпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції, здійснить візит до Києва як посланець Святішого Отця Франциска", – йдеться у повідомленні Святого престолу.

Зазначається, що головна мета цього візиту – "уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість".

Нагадаємо, що Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію щодо війни в Україні. Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини у квітні, але поки що подробиць не розкривають.

Напередодні стало відомо, що Папа Римський хоче направити своїх представників до президентів України та Росії, щоб спробувати домогтися припинення вогню у війні. 

13 травня Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані Володимира Зеленського. Це була друга зустріч Папи і президента України, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Святіший Отець тричі спілкувався з Зеленським по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року.

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