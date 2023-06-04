Вступ до НАТО: Швеція і Туреччина проведуть переговори після 12 червня

Столтенберг каже, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Швецію як члена НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори в Анкарі.

Столтенберг та Ердоган обговорили, серед іншого, саміт НАТО у Вільнюсі та заявку Швеції до НАТО, передає Yle.

За словами Столтенберга, Швеція ще має час вступити до НАТО до саміту у Вільнюсі. Він вже наголошував, що Швеція задовольнила вимоги Туреччини і що Швеція має бути прийнята в члени НАТО якнайшвидше. Також на недільній прес-конференції Столтенберг сказав, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Швецію як члена НАТО.

За словами генерального секретаря, Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч після 12 червня.

Нагадаємо, що заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

19 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО.