Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
ГоловнаСвіт

Вступ до НАТО: Швеція і Туреччина проведуть переговори після 12 червня

Столтенберг каже, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Швецію як члена НАТО.

Вступ до НАТО: Швеція і Туреччина проведуть переговори після 12 червня
Фото: eurointegration.com.ua

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори в Анкарі. 

Столтенберг та Ердоган обговорили, серед іншого, саміт НАТО у Вільнюсі та заявку Швеції до НАТО, передає Yle.

За словами Столтенберга, Швеція ще має час вступити до НАТО до саміту у Вільнюсі. Він вже наголошував, що Швеція задовольнила вимоги Туреччини і що Швеція має бути прийнята в члени НАТО якнайшвидше. Також на недільній прес-конференції Столтенберг сказав, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Швецію як члена НАТО.

За словами генерального секретаря, Швеція, Туреччина та НАТО проведуть зустріч після 12 червня.

Нагадаємо, що заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

19 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies