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У Туреччині пройшла церемонія інавгурації Ердогана

Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

У Туреччині пройшла церемонія інавгурації Ердогана
Фото: EPA/UPG

У Туреччині 3 червня пройшла церемонія інавгурації переобраного на пост президента Реджепа Ердогана. 

Він склав присягу в парламенті країни, повідомляє Anadolu.

Тимчасовий голова парламенту Туреччини Девлет Бахчелі передав Ердогану документ, який свідчить про перемогу на виборах президента.

Потім Ердоган зачитав текст присяги – поклявся "з честю і гідністю стояти на варті державності та незалежності країни" та "захищати і звеличувати славу і честь Турецької Республіки". Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Нагадаємо, що переможцем другого туру виборів президента Туреччини став чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган.

Президент Володимир Зеленський привітав турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах.

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