Українське МЗС відреагувало на "мирний план" від Індонезії про "демілітаризовану зону" та референдум

Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії, підкреслив речник міністерства.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозицію Індонезії створити "демілітаризовану зону" та провести референдум ООН на "спірних" територіях.

Як ідеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, між Україною та РФ немає спірних територій, аби там проводити референдуми.

"Здійснивши акт агресії, РФ окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Факт — зафіксованих в офіційних документах ООН. На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися із українських територій, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценарїв бути не може", - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони не спрацюють. "Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії", - додав речник МЗСУ.

Українське міністерство запросило Індонезію долучитися до активного втілення формули миру, яку запропонувала наша держава.

Нагадаємо, торік у червні президент Індонезії Джоко Відодо відвідав Київ, аби ознайомитися із наслідками російської агресії. Він побував в Ірпені та висловив сподівання, що війну можна буде зупинити найближчим часом.