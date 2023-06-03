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Байден і прем’єр Данії обговорять навчання українців на F-16

Данія входить до європейської частини “коаліції винищувачів".

Байден і прем’єр Данії обговорять навчання українців на F-16
F16
Фото: Wikipedia

Президент США Джо Байден під час зустрічі із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорить, зокрема, навчання українських пілотів на сучасних західних винищувачах.

Про це під час брифінгу розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

Жан-П’єр зазначила, що під час зустрічі Байден і Фредеріксен обговорять зусилля, "спрямовані на зміцнення трансатлантичної безпеки і економічне процвітання", а також "непохитну підтримку України перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії".

"І я очікую, що наші спільні зусилля з підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, будуть частиною цього спілкування", – додала вона.

Нагадаємо, що свропейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція.

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